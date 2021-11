Incendi: 8 autobus distrutti da rogo a Padova, indagini

PADOVA - Otto autobus dell'azienda di trasporto Busitalia di Padova sono andati distrutti in un incendio scoppiato intorno alle ore 4 di venerdì notte nel deposito di Piazzola sul Brenta (Padova).



I vigili del fuoco, arrivati da Cittadella e Padova con due autopompe, due autobotti, il carro schiuma e 14 operatori, hanno spento l'incendio dei mezzi.



Sul posto per le indagini i Carabinieri di Cittadella e Piazzola sul Brenta. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo raffreddamento e sopralluogo sono terminate in tarda mattinata.