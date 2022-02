Incastrato nel cardano del suo trattore: muore agricoltore

VERONA - Un agricoltore di 65 anni è morto dopo essere rimasto incastrato nel cardano del suo trattore. L'incidente è avvenuto a Minerbe (Verona).



L'uomo stava lavorando in campagna quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è rimasto imbrigliato nel cardano attaccato al mezzo agricolo.

Inutili i soccorsi dei sanitari del Suem 118, intervenuti sul posto con l'elicottero assieme ai vigili del fuoco.