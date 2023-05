Inaugurazione.

In collaborazione con:

Liceo Artistico Statale di Treviso,

Liceo Artistico Statale di Venezia

Liceo Artistico Giovanni Sello di Udine

Liceo Artistico Solimena di Santa Maria Capua Vetere

Liceo Artistico Edgardo Simone di Brindisi





OGGETTI IMPERFETTI IN TOUR coinvolge oltre 170 studenti di 5 licei in 4 regioni italiane, da Nord a Sud, per un totale di 2.326,2 KM di tour. L’opportunità è quella di approfondire il rapporto con la materia attraverso i più diversi medium artistici e creativi, ancora una volta sotto il segno della rigenerazione culturale non-

convenzionale apportata dall’arte. Il tema centrale di questa nuova iniziativa è il recupero degli stampi industriali un tempo impiegati nella produzione delle ceramiche Pagnossin. Questi stampi vengono oggi riutilizzati per la produzione di qualcosa di nuovo: un’opera d’arte creata dagli studenti stessi. Il senso è aver dato vita a un tour virtuoso che, attraverso il coinvolgimento di licei artistici dislocati in tutto il Paese, riprende simbolicamente la mappatura commerciale delle Ceramiche Pagnossin, di cui Treviso era un tempo epicentro, divenendo oggi aprifila di un evento di portata nazionale.



PROGRAMMA

15.00 Accoglienza

15.30 Saluti Sindaco della Città di Treviso, Dott. Mario Conte

Saluti Ass. Regione Veneto, Dott.ssa Elena Donazzan



16.00 Presentazione dei curatori di OPENeARTh Martina Cavallarin e Antonio Caruso

17.00 Rinfresco