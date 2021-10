Inaugurato “il progetto Uniti per la Sicurezza Stradale”

PORDENONE - Alle ore 09.30 di oggi venerdì 1° ottobre a Pordenone nella galleria del Centro Commerciale SME è stata inaugurata l’iniziativa “Uniti per la Sicurezza Stradale – Sapere è meglio che improvvisare”, progetto patrocinato dalla Polizia di Stato e organizzato dalle Associazioni del territorio particolarmente attive sul tema della sicurezza stradale.

L’inaugurazione ha visto la partecipazione del Prefetto e del Questore della Provincia di Pordenone, dei Comandanti della Sezione Polizia Stradale e della Polizia Locale, dell’Assessore alla Sicurezza del Comune di Pordenone, che hanno sottolineato l’importanza della educazione alla guida, in termini di sicurezza stradale che si ottiene proprio sviluppando la consapevolezza ed il senso di responsabilità che vanno indirizzati soprattutto a favore dei giovanissimi: presenti, infatti, all’inaugurazione anche alcune classi di studenti.

L’iniziativa giunta alla sua 6^ edizione si svolgerà nelle giornate di oggi e di domani con prove pratiche di guida curate da operatori della Polizia Stradale e della Polizia Locale e con la presenza della “Lamborghini Huracan” della Polizia di Stato, proveniente dal Compartimento Polizia Stradale del “Lazio”, impiegata sul territorio per il trasporto di organi.

Nel suo indirizzo di saluto il Questore della Provincia di Pordenone Marco Odorisio, ha desiderato ricordare ed onorare la memoria dell’Assistente Capo della Polizia di Stato Marino Terrezza in servizio presso il distaccamento della Polizia Stradale di Siniscola (Nuoro), tragicamente caduto in servizio due mesi fa, il 28 luglio e mentre era impegnato a soccorrere un automobilista rimasto in panne per aver bucato una ruota veniva travolto da una autovettura.