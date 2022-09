Inala vapori silos cantina, operaio cade e muore

VERONA - Un operaio è morto dopo essere caduto in un silos mentre stava eseguendo lavori di manutenzione oggi alla Cantina Pasqua, a Verona. Dopo aver inalato i vapori ha perso i sensi ed è caduto all'interno della cisterna.

Un altro operaio è rimasto gravemente ferito nel tentativo di soccorrere il collega, salendo rapidamente le scale esterne per arrivare in vetta al silos ha perso l'equilibrio, battendo violentemente la testa a terra. Vani i soccorsi per l'uomo caduto nel silos, che è deceduto, mentre l'altro operaio è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. L'operaio rimasto ferito è stato trasportato all'Ospedale di Borgo Trento.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari dei Suem 118 con un'ambulanza, l'auto medica e l'elicottero, assieme ai Vigili del fuoco. Per i rilievi i Carabinieri di Verona e i tecnici dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera.