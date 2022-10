Imputato si presenta dal giudice con il trattore per rimandare l’udienza: “Devo vendemmiare”

UDINE - L’udienza può attendere, la vendemmia no. E’ questo ciò che ha detto un imputato al giudice, presentandosi all’udienza con il trattore e chiedendo di rimandare l'appuntamento con la Giustizia. Non aveva tempo, il titolare di un’azienda agricola di Faedis, in provincia di Udine, per le questioni legali. L’uva deve essere raccolta in fretta, ancora pochi giorni di lavoro e poi può tornare a fare l’imputato.

Il trattore con tanto di vendemmiatrice annessa è stato fotografato ieri davanti all’ufficio del giudice di pace di Udine e pubblicato dal quotidiano on line UdineToday che ha sentito il diretto interessato. “L’udienza è stata spostata a novrmbre - ha riferito l’imputato - ora devo pensare a finire la vendemmia”.