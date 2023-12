Impressionante moria di pesci. 1.200 tonnellate di sgombri e sardine spiaggiati

GIAPPONE - Il Giappone è stato recentemente colpito da un fenomeno marino misterioso e inquietante che ha lasciato attoniti gli esperti e ha sollevato domande sulla salute degli oceani. Centinaia di migliaia di pesci, principalmente sgombri e sardine, sono stati rinvenuti morti sulle rive e in mare, suscitando preoccupazioni tra la popolazione locale e gli scienziati marini. Il fenomeno ha avuto luogo nelle scorse settimane nelle acque al largo del porto di Hakodate, nella prefettura di Hokkaidō, a nord del Giappone. Video e foto provenienti dalla zona mostrano una coltre argentata di pesci morti che si estende per oltre un chilometro, creando uno spettacolo preoccupante e senza precedenti. Si stima che circa 1.200 tonnellate di pesci abbiano invaso le coste, generando domande sulle cause di questa improvvisa moria.



Gli esperti marini sono attualmente impegnati nell'analisi del fenomeno, cercando di determinare le cause di questa massiccia moria di pesci. Al momento, le ipotesi riguardano possibili shock termici o la fuga da predatori marini. Tuttavia, le autorità ammettono che al momento non esistono certezze, e la comunità scientifica sta lavorando con impegno per individuare la causa precisa di questo enigma marino. Il Giappone non è l'unico luogo interessato da questo strano fenomeno. Nel sud del Paese, nella prefettura di Mie, nei pressi della città di Shima, è stato riportato un episodio simile, seppur di dimensioni più contenute. Qui, tra il 13 dicembre e i giorni successivi, sono state rinvenute 30-40 tonnellate di sardine morte.



I pescatori locali, temendo danni all'ecosistema marino, sono immediatamente intervenuti per raccogliere i pesci spiaggiati. Un pescatore della zona, con 25 anni di esperienza alle spalle, ha dichiarato ai giornali locali: "Non avevo mai visto nulla di simile". Questa testimonianza sottolinea l'eccezionalità e l'inquietudine generata da un evento così straordinario, che continua a sfidare gli scienziati e a suscitare l'attenzione internazionale. In attesa di ulteriori sviluppi e di risposte concrete, la comunità scientifica e le autorità locali giapponesi sono in allerta, pronte a investigare più a fondo su questo misterioso fenomeno che coinvolge il mondo marino.