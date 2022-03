Imprese trevigiane: solo due su dieci sono guidate da donne

Ministro Elena Bonetti, Mario Pozza, Adriano Bordignon

TREVISO - Crescono nel Veneto le imprese a guida femminile. Su base regionale al 31 dicembre 2021 le aziende condotte da donne si sono contate in poco meno di 89 mila, 771 in più rispetto all'anno prima, corrispondenti al 20,6% del totale delle unità produttive ed all'interno delle quali operano circa 232 mila addetti. Nella Marca due imprese dieci sono guidate da donne. I dati, riferibili al data base di Unioncamere Veneto, aggiungono anche che la maggiore concentrazione di imprese in rosa si riscontra nei servizi alla persona, nel commercio, nel turismo e nel sistema moda, con un totale di 18.500 unità nel terziario avanzato. Sono questi i numeri presentati in Camera di Commercio al convegno al quale ha preso parte, tra gli altri, il ministro per le pari opportunità, Elena Bonetti, dove sono emerse criticità e bisogni necessari e urgenti per una maggiore parità nel mondo del lavoro e dell’impresa.



“Maggiore parità e supporto dei processi culturali e operativi per la conciliazione vita – lavoro, sia esso autonomo, dipendente o in forma imprenditoriale, tramite politiche di sviluppo più inclusive e migliori strumenti di welfare per garantire libertà, autonomia, realizzazione e crescita personale a ogni donna e assicurare un futuro sostenibile a comunità e imprese”, le istante emerse al convegno.

“Troppo spesso la qualità, la quantità, la stabilità, la conciliabilità, la remunerazione, del lavoro offerto e garantito alle donne sono a repentaglio - il commento di Adriano Bordignon, presidente del Forum della Associazioni Familiari del Veneto –. All’alba del 2022 è necessario uno scatto per chiari motivi di civiltà, giustizia, libertà, investimento e crescita. In questo quadro è necessario investire anche sulla conciliazione dei tempi di vita e lavoro e per la costruzione di una adeguato sistema di servizi territoriali e di strumenti di welfare perché le donne non siano costrette a scegliere tra lavoro e famiglia”.



“Il tema delle pari opportunità– afferma Mario Pozza, presidente Unioncamere Veneto e della Camera di Commercio di Treviso - Belluno – è un elemento molto importante anche per le nostre imprese. Nel nostro tessuto economico sono molte le donne che ricoprono un ruolo apicale e in linea generale con professionalità e competenza danno un valore importante nelle attività che svolgono ad ogni livello. Per questo è necessario trovare gli strumenti per favorire sempre di più le pari opportunità”.



“Armonizzazione dei tempi di vita familiare e del lavoro, politiche di condivisione, azioni di potenziamento e di integrazione degli strumenti fiscali e di welfare – le parole di Elena Bonetti, Ministro per le pari opportunità e la famiglia – sono i termini chiave di quanto stiamo concretamente portando avanti in un disegno unitario. Una rivoluzione per una vera parità di genere, per la competitività del lavoro femminile e la centralità delle famiglie, con la fondamentale collaborazione delle associazioni datoriali, del sindacato e delle rappresentanze delle famiglie in seno al Terzo Settore, per ripensare globalmente il sistema integrato di servizi, le politiche attive per le lavoratrici, gli incentivi alle imprese, gli strumenti fiscali a vantaggio delle famiglie. Un’azione sistemica, dal Pnrr al Family act, che riconosce le donne quali protagoniste delle politiche di investimento e agenti di cambiamento e di sviluppo”.