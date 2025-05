Imprenditore e presidente della società di Basket muore per un malore prima della partita

PORDENONE - Un grave lutto ha colpito il mondo della pallacanestro regionale di serie C unica Friuli Venezia Giulia. Prima del via di gara2 della finale play-off, in programma ieri al palaCrisafulli di Pordenone tra la squadra locale e il Sacile Basket, è venuto a mancare improvvisamente il presidente della società ospitante, Flavio Barzan. Il massimo dirigente, noto imprenditore titolare di Arredamenti Martinel, sponsor della squadra, ha accusato un infarto prima del salto a due. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e il trasporto in ospedale, Barzan non ce l’ha fatta. La partita è stata immediatamente sospesa e rinviata a data da destinarsi. Il Comitato regionale Fip Friuli Venezia Giulia ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa, manifestando vicinanza alla famiglia e al Sacile Basket in questo momento di dolore.