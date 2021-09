Imprenditore cerca camerieri: "Meglio veneti, lavorano di più"

VENEZIA - "Cerco ragazzi italiani talentuosi ed intraprendenti per sala ristorante, cucine e bar, disposti a trasferirsi a Londra. Possibilmente veneti perchè hanno una marcia in più".

E' l'annuncio, riportato dal Gazzettino, di un restaurant manager veneziano di Fossò, per conto del gruppo internazionale.



La sua chiamata vale anche per Dubai. Chi è interessato, se selezionato, può infatti scegliere tra i due Paesi. Il manager non nasconde le ragioni della sua preferenza: "poichè durante tutta la mia carriera ho avuto modo di conoscere e lavorare con persone di diverse nazionalità ed etnie - spiega - sono orgoglioso di dire che i veneti sono i migliori al mondo in questo campo".

E chiarisce: "pur rischiando di essere contestato, ribadisco che hanno una marcia in più rispetto a tutti gli altri".