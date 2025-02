Impennata di tentativi di truffe agli anziani: dieci episodi in un solo giorno

PORDENONE - Una giornata intensa per i Carabinieri della Compagnia di Sacile, che sabato hanno fronteggiato un'ondata di tentativi di truffa ai danni di anziani nella provincia di Pordenone. Sono stati registrati ben dieci casi, concentrati soprattutto nel comune di Budoia, dove si sono verificate cinque chiamate sospette. Altri episodi si sono verificati a Prata di Pordenone, Polcenigo, Aviano e Fontanafredda, ma fortunatamente, in nessun caso i malviventi sono riusciti a portare a termine il loro piano. Il modus operandi dei truffatori è sempre lo stesso: contattano telefonicamente le vittime, spacciandosi per finti carabinieri o avvocati. Informano l'anziano di un presunto incidente stradale causato da un familiare (figlio o nipote), richiedendo il pagamento immediato di una somma di denaro per evitare conseguenze legali.

Le somme richieste possono superare i 5.000 euro e vengono pretese in contanti o gioielli.Grazie alle campagne di sensibilizzazione promosse dall'Arma dei Carabinieri e dalle amministrazioni locali, molti anziani hanno riconosciuto il raggiro e hanno prontamente allertato le forze dell'ordine. I Carabinieri hanno rassicurato i cittadini sulla falsità delle comunicazioni ricevute, sventando così le truffe.L'Arma dei Carabinieri, in collaborazione con le amministrazioni locali, continuerà a organizzare incontri informativi gratuiti per mettere in guardia la cittadinanza da questo genere di raggiri. I prossimi appuntamenti si terranno il 20 febbraio ad Azzano Decimo e l'11 aprile a Roveredo in Piano.