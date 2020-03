Impennata di contagi nella Marca, salgono a 185: un morto al giorno nelle prime due settimane

TREVISO - I contagi da Coronavirus salgono costantemente ogni giorno di più. Nella Marca 15 le vittime con Covid-19, 14 a Treviso, una a Castelfranco.



I dati di ieri dicono 185 persone positive al Coronavirus in rovinai i Treviso, ben 27 in più del girono prima. L’aumento più altro da quando è partito il focolaio nel reparto di Geriatria dell’ospedale di Treviso. La maggior parte dei cittadini è asintomatici o presenta lievi sintomi per cui è in quarantena a domicilio. Dei ricoverati 70 sono le persone al Cà Foncello di Treviso, 5 a Castelfranco, 4 a Conegliano e 4 a Vittorio Veneto. Quindici i pazienti ricoverati in Rianimazione: 7 a Treviso e 8 a Conegliano.



Al momento, grazie al lavoro di medici, infermieri e operatori il sistema sta tenendo ma fra 4 giorni è previsto il picco di espansione del Covid-19, come ha sottolineato ieri Zaia e gli ospedali stanno preparando per aumentare il più possibile il numero dei letti.



Oggi intanto verrà liberato e santificato il reparto di Geriatria, chiuso dal 25 febbraio, giorno del primo caso di paziente positivo al Covid-19. I 32 pazienti rimasti verranno trasferiti in un’ala isolata della casa di riposo di Vedelago.