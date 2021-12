Impennata di contagi, la Marca tra le province più colpite d'Italia

TREVISO - Record di contagi anche ieri nella Marca. Ben 847 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, il giorno prima erano 904. Salgono così a 8.958 i trevigiani attualmente positive al virus. L’ultima settimana è stata la peggiore con 4.500 nuovi casi.



L’impennata di contagi, secondo l’ultimo report sull’epidemia elaborato dall’Istituto superiore della sanità, ha portato la Marca all’ottavo posto in Italia tra le province più colpite. Complessivamente sono 104.031 i trevigiani colpiti dal virus dall’inizio dell’emergenza, le vittime 1.883 le vittime.



Certamente tra i soggetti più colpiti ci sono gli studenti: il virus ad oggi è entrato in 588 classi della nostra provincia. Analizzando i casi per abitanti, l’area della Provincia con il più alto numero di contagi è quella dell’asolano che conta ben 632 casi ogni 100mila abitanti, contro una media provinciale che sfiora i 500 casi per 100mila abitanti. Per tentare di arginare la diffusione del virus, tanti sindaci dei comuni dell’area dell’ex Ulss8 in questi giorni hanno introdotto l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto in tutte le situazioni di assembramento, così come aveva chiesto, tramite lettera ai sindaci, l’Ulss2.



Per quanto riguarda la situazione negli ospedali del Veneto, sono 803 i pazienti Covid curati in area medica, mentre nelle terapie intensive sono 127 i pazienti di cui 18 a Treviso. L’Ulss 2 ribadisce l’importanza di fare la terza dose per per chi ha completato il ciclo vaccinale da più di cinque mesi. Proprio per rispondere alla notevole richiesta di vaccinazioni, l’Ulss2 ha messo a disposizione quattro sedi vaccinali in più, in strutture private convenzionate, riservate alla somministrazione delle terze dosi su prenotazione (https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss2).

