Impatto frontale sulla provinciale: motociclista gravissimo, strada chiusa per i soccorsi

UDINE - Un violento scontro frontale si è verificato nella giornata di ieri lungo la strada provinciale 89 a Basaldella, frazione di Campoformido, nei pressi del Tiro a volo.



Nell’impatto, avvenuto su un tratto rettilineo, un motociclista di 58 anni è stato sbalzato a terra riportando traumi gravi. Le sue condizioni sono apparse subito critiche: i sanitari del 118 sono intervenuti rapidamente, procedendo all’intubazione direttamente sul luogo dell’incidente.



Sul posto sono accorsi anche Vigili del fuoco e Carabinieri. Dopo le prime cure, il ferito è stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale di Udine, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.



Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, il tratto interessato della provinciale 89 è stato temporaneamente chiuso al traffico. La gestione dell’emergenza ha richiesto particolare attenzione a causa della gravità dell’incidente e delle condizioni del motociclista.