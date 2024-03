Imoco vince contro Pinerolo

Una fase del match

TREVISO - Conegliano supera stasera Pinerolo al Palaverde con un secco 3-0. Ennesima vittoria per la formazione di coach Santarelli.

In un Palaverde ancora elettrico per la grande serata europea di 48 ore fa, la Prosecco DOC Imoco coglie la vittoria consecutiva numero 40 che rappresenta per l’orchestra di coach Santarelli un viatico importante verso la semifinale-bis di Champions in programma mercoledì.

Dopo le celebrazioni della giornata dedicata ad AVIS Treviso e alla donazione del sangue, entrano in campo i sestetti delle squadre: la Prosecco DOC Imoco Conegliano parte con Bugg-Lanier, Squarcini-Lubian, Gennari-Robinson Cook, libero De Gennaro. Pinerolo risponde con Cambi-Nemeth, Polder-Akrari, Mason-Sorokaite, libero Moro.

Più forte delle scoriedi Champions, la squadra gialloblù parte con un piglio deciso, evidentemente la missione è di fare in fretta per poi dedicarsi anima e corpo al ritorno ad Istanbul, perchè l’atteggiamento perentorio in attacco di Plummer e Haak, le difese-spazzatutto di Moki De Gennaro, i muri di Lubian e gli aces di Squarcini mettono subito in chiaro le cose, nonostante Pinerolo cerchi di rispondere con grinta e le giocate di Sorokaite (4 puntinel set): 13-9, poi 16-10 il vantaggio delle Pantere. Si esalta anche capitan Wolosz, ricamando alzate spettacolari, va a una mano per Lubian che spara a terra il 19-14, poi ancora Plummer, Robinson Cook (9 punti in totale per le due USA nel primo set) e un ace della stessa regista polacca lanciano definitivamente Conegliano alla conquista del primo set. La chiusura 25-19 arriva con un errore al servizio di Mason.

La Wash4Green mostra le sue qualità ad inizio secondo set tenendo sulla corda la Prosecco DOC Imoco con Nemeth e i buoni colpi di Akrari. Le piemontesi provano a sorpassare sukk’8-9, ma Conegliano non lascia confidenza alle ospiti e tornano avanti con muro di Squarcini e due belle soluzioni di una Plummer spumeggiante (11-9). La Prosecco DOC Imoco non vuole correre rischi e gioca senza strafare con molto ordine e pochi errori (14-10). Cambi suona la carica per Pinerolo che si riavvicina, poi entrano Bugg e Lanier (dopio cambio) nell’inedito ruolo di opposta, ma sul 15-14 è ancora Lubian a muro a ristabilire il doppio vantaggio. Pinerolo paga lo sforzo e subisce la reazione delle Pantere con gli aces di un’ottima Kelsey Robinson Cook (sarà MVP del match) e le soluzioni di Lubian al centro e in battuta (21-15). E’ il break decisivo per scrollarsi di dosso la resistenza delle “pinelle”, De Gennaro e compagne chiudono anche il secondo set avanti 25-18 con il colpo finale proprio di “Kesh” Robinson Cook, grande protagonista con 8 punti nel set.

Anche il terzo set ha un andamento simile ai precedenti, con la Prosecco DOC Imoco sorniona ad attendere il momento propizio e Pinerolo che con la verve di Mason e Nemeth, ben supportate dall’esperta Sorokaite, finchè possono cercano di tenere il ritmo delle Pantere, ma quando si rompe l’argine (8-5) si fa dura. Marina Lubian picchia forte in attacco e in battuta (ace del 10-7), Robinson Cook prosegue con Plummer il “saturday night show” della squadra gialloblù, brava a tenere alta la concentrazione per risolvere in fretta la pratica.Haak trasforma l’assist di Wolosz nel +4 (13-9).

Non è finita, l’ingresso di Storck e le battute di Sorokaite danno nuova linfa alle “pinelle” brave a tornare a contatto (14-14), ma Fede Squarcini a muro rimette Conegliano con la testa avanti. Rientrano Bugg e Lanier, poi c’è spazio anche per Bardaro e la Prosecco DOC Imoco torna a condurre (18-16). I missili di Plummer e i tuffi di un’inesauribile De Gennaro infiammano i tifosi del Palaverde che stappano il Prosecco DOC per brindare alla vittoria che chiude in bellezza la stagione regolare casalinga delle Pantere.



Dopo questo ultimo match di regular season le Pantere danno l’appuntamento al loro pubblico per i playoff (primo match il 27 marzo al Palaverde) con avversaria ancora da definire nell’ultima giornata che vedrà Conegliano ormai certa del primato impegnata domenica sul campo di Busto Arsizio. Ma i fari gialloblù sono puntati su un “mercoledì da Pantere” che vedrà la squadra di coach Santarelli in Turchia per la decisiva gara2 di semifinale Champions League (cronaca imocovolley.it).

CONEGLIANO - PINEROLO 3-0

(25-19, 25-18, 25-21)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Wolosz 2, Plummer 15, Squarcini 7, Haak 12, Robinson-cook 15, Lubian 11, De Gennaro (L), Lanier 1, Bugg, Bardaro, Gennari. Non entrate: Fahr, De Kruijf, Piani (L). All. Santarelli.

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 7, Akrari 4, Ne’meth 9, Mason 5, Polder 6, Cambi 5, Moro (L), Storck 5, Di Mario. Non entrate: Camera, Cosi, Bussoli. All. Marchiaro.

ARBITRI: Clemente, Zavater. NOTE – Spettatori: 5130, Durata set: 24′, 24′, 26′; Tot: 74′. MVP: Robinson-Cook.

Top scorers: Plummer K. (15) Robinson-Cook K. (15) Haak I. (12)

Top servers: Squarcini F. (3) Wolosz J. (2) Lubian M. (2)

Top blockers: Squarcini F. (3) Cambi C. (2) Robinson-Cook K. (2)

PRESTAZIONI TOP 5 DELLA GIORNATA

Top scorers: Smarzek M. (26) Egonu P. (22) Lee S. (21) Michieletto F. (21) Dehoog C. (20)

Top servers: Bajema K. (5) Squarcini F. (3) Kipp K. (3) Lubian M. (2) Stocco M. (2)

Top blockers: Carletti F. (5) Sylla M. (4) Aleksic M. (4) Lualdi G. (4) Candi S. (4)

Serie A1 Femminile Tigota’

RISULTATI

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 0-0 (17 marzo)

Igor Gorgonzola Novara-Volley Bergamo 1991 0-0

Itas Trentino-Uyba Volley Busto Arsizio 3-1 (25-23, 18-25, 25-18, 25-21)

Trasportipesanti Casalmaggiore-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-1 (21-25, 25-19, 25-12, 25-16)

Allianz Vero Volley Milano-Il Bisonte Firenze 3-1 (25-19, 20-25, 25-17, 25-21)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Wash4green Pinerolo 3-0 (25-19, 25-18, 25-21)

Savino Del Bene Scandicci-Aeroitalia Smi Roma 0-0 (17 marzo)

Serie A1 Femminile Tigota’

CLASSIFICA

Squadra Punti PG PV PP SV SP PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 72 25 25 0 75 13 ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO 60 25 21 4 68 28 SAVINO DEL BENE SCANDICCI 58 24 20 4 63 24 IGOR GORGONZOLA NOVARA 53 24 18 6 58 30 REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 42 24 13 11 51 40 AEROITALIA SMI ROMA 34 24 11 13 45 53 WASH4GREEN PINEROLO 34 25 11 14 47 54 MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 34 25 11 14 42 49 TRASPORTIPESANTI CASALMAGGIORE 31 25 10 15 43 54 IL BISONTE FIRENZE 27 25 10 15 39 55 UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO 24 25 7 18 35 58 HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO 18 24 7 17 34 62 VOLLEY BERGAMO 1991 15 23 4 19 28 61 ITAS TRENTINO 11 24 3 21 20 67

Serie A1 Femminile Tigota’

PROSSIMO TURNO

24-03-2024 17:00

Uyba Volley Busto Arsizio – Prosecco Doc Imoco Conegliano

Volley Bergamo 1991 – Savino Del Bene Scandicci

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Allianz Vero Volley Milano

Aeroitalia Smi Roma – Igor Gorgonzola Novara

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Trasportipesanti Casalmaggiore

Il Bisonte Firenze – Honda Olivero S.Bernardo Cuneo

Wash4green Pinerolo – Itas Trentino