Imoco ancora vincente: a cadere stavolta è la Delta Trentino

TREVISO - Pantere ancora vincenti: Trentino cade ma con l'onore delle armi.



Infatti la squadra di coach Bertini, nonostante un inizio terribile, cercano e trovano il riggito vincente al terzo set, forse grazie a un pizzico di rilassamento delle locali.



Le quali puntualmente nel quarto parziale tornano ai loro consueti livelli e chiudono la pratica in un'ora e mezza. Sugli scudi, manco a dirlo, Paola Egonu, autrice di 18 punti.





IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – DELTA DESPAR TRENTINO 3-1

(25-9 25-17 20-25 25-17)



IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Fahr 11, Egonu 18, Hill 15, De Kruijf 13, Wolosz 1, Sylla 11, De Gennaro (L), Gicquel 2, Omoruyi 2, Gennari, Caravello. Non entrate: Folie, Butigan, Adams. All. Santarelli.



DELTA DESPAR TRENTINO: D’Odorico 6, Furlan 4, Piani 15, Melli 13, Fondriest 5, Cumino, Moro (L), Trevisan, Bisio, Pizzolato, Ricci. Non entrate: Marcone. All. Bertini. ARBITRI: Piana, Puecher.



NOTE – Durata set: 17′, 24′, 25′, 24′; Tot: 90′.