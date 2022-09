Immigrazione clandestina, passeur fermati al confine

UDINE - Nella giornata di martedì scorso, 27 settembre, la Polizia di frontiera è riuscita ad arrestare a Tarvisio due passeur serbi di 30 e 40 anni, individuati grazie alle immagini di un filmato girato con il cellulare. I due uomini sono accusati di aver trasportato in Italia in maniera illecita 24 migranti bengalesi. Il 40enne è inoltre accusato di aver favorito il trasferimento nel nostro Paese di altri 20 bengalesi nel mese di agosto.



Gli agenti hanno individuato gli immigrati e uno dei due passeur vicino a un’area boschiva, dov’era stato abbandonato il furgone utilizzato per il trasporto. A smascherare il cittadino serbo è stato il video girato con il cellulare da uno dei migranti, che era riuscito a filmare il tragitto di arrivo in Italia senza essere scoperto.



Il connazionale, presunto complice, è stato fermato mentre si trovava a bordo di un altro furgone, in un’area di sosta. Gli arresti sono stati convalidati dal gip di Udine Mariarosa Persico e i due uomini sono stato trasferiti nel carcere di Udine in custodia cautelare.