Immigrazione clandestina: in manette due giovani

VERONA - Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Verona hanno arrestato e posto ai domiciliari due stranieri di 22 anni in relazione ad una attività di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso il nord Europa, avvenuta tra agosto e novembre dello scorso anno, a bordo di carri merci.

I giovani, di origine subsahariana, incensurati e in regola con il permesso di soggiorno, residenti in provincia di Monza Brianza, sono sospettati di aver organizzato in più occasioni viaggi di fortuna a bordo di trailer ferroviari in partenza dal Terminal intermodale "Quadrante Europa" di Verona verso l'Austria e la Germania.

L'attività investigativa, avviata dopo il ritrovamento di decine di stranieri nascosti tra le merci trasportate, ha permesso di ricostruire l'attività dei due arrestati: arrivavano alla stazione a Verona Porta Nuova attendendo i loro "clienti" per condurli nel terminal merci dalla zona rurale limitrofa, facendoli poi salire nelle ore serali all'interno dei rimorchi stradali caricati su carri ferroviari tagliando con una particolare tecnica il telone per eludere l'ispezione da parte del vettore di trasporto prima della partenza.