Immersione dei gondolieri sub: dai fondali ripescati 10 quintali di rifiuti

VENEZIA - Una cyclette, l’elica di una barca a motore, un termosifone, due monopattini, un centinaio di copertoni, ma anche i resti di una impalcatura, un cestino dei rifiuti, una pialla elettrica, bottiglie di vetro, due sacchi di cemento sigillati e un portafoglio con documenti. E' quanto è emerso domenica mattina dai fondali di Rio di San Polo e di Rio dei Frari, grazie al lavoro dei gondolieri sub impegnati in una nuova immersione che si è conclusa nel primo pomeriggio con un risultato record: 10 quintali di materiale recuperato. L’attività di pulizia, coordinata dalla Direzione Sviluppo Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde pubblico, è stata opera dei volontari dell’Associazione Gondolieri di Venezia che, come nelle precedenti occasioni, insieme ai tecnici del Comune hanno individuato la zona in cui effettuare l’immersione, grazie anche alle segnalazioni del Servizio Sicurezza della Navigazione della Polizia locale. I rifiuti recuperati saranno tutti correttamente smaltiti da Veritas, che oggi ha supportato l’intervento con una sua imbarcazione. Domenica 18 dicembre è prevista l'ultima immersione dell'anno.