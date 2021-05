Imbratta i muri di Venezia con la vernice: denunciato

VENEZIA - I Carabinieri del Nucleo Natanti, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Venezia Scali, hanno denunciato un uomo che per protesta avrebbe imbrattato con della vernice rossa diversi punti di Piazzale Roma ed alcune barche della Regione Veneto, usando parole diffamatorie.



Il soggetto è già noto alle cronache per fatti analoghi avvenuti in passato.



Stavolta lo hanno tradito le numerose telecamere sotto il controllo della Polizia Locale che all’alba lo ha visto all’opera, segnalandolo ai militari.



Stava imbrattando il marciapiede davanti alla “Cittadella Giudiziaria” ed alcuni muri limitrofi. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno constatato che le scritte interessavano alcune imbarcazioni della Regione Veneto, ormeggiate in Fondamenta Santa Chiara e le pareti di un centro vaccinale poco distante.



Al termine degli accertamenti l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.