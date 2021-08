Imbarcazione a vela rimane incagliata nella notte

TRIESTE - La barca a vela rimane incagliata, scattano i soccorsi nella notte. È accaduto al largo di San Bartolomeo di Muggia, vicino a Trieste: le persone a bordo sono state soccorse dalla sezione navale dei Vigili del fuoco di Trieste, dal Nucleo Soccorso Subacqueo Acquatico (NSSA) della Direzione F.V.G e dalla Capitaneria di porto.



L’allarme è scattato alle ore 01:00 di questa notte quando alla Sala operativa di Via d’Alviano è giunta la richiesta di intervento. In zona sono state inviate la motovedetta della Capitaneria, l’unità navale dei Vigili del Fuoco insieme al gommone dei sommozzatori.



Il natante di 15 metri che batteva bandiera austriaca, si trovava a circa 1 metro di profondità, pertanto con 75 metri di cima da traino galleggiante veniva disincagliata fuori dalla secca e liberata dal fondale, successivamente, a causa di un’avaria al motore, veniva trainata dalla Raff 07 della sezione navale dei VV.F. con l’ausilio dei sommozzatori fino al Porto San Rocco dove finalmente veniva ormeggiata in acqua sicure. Non è stato segnalato nessun ferito. L'intervento si è concluso alle 3.30.