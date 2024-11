Imbarcazione di turisti con 45 persone a bordo affonda nel Mar Rosso

EGITTO - Un grave naufragio ha scosso la costa egiziana del Mar Rosso, tra Marsa Alam e Hurghada, con l'affondamento di una barca turistica che trasportava 31 turisti e 14 membri dell'equipaggio. Al momento, sono 17 le persone disperse e le operazioni di soccorso sono in corso, con l'impiego di aerei e unità navali per cercare di localizzare i dispersi.



La tragedia è avvenuta nelle prime ore di oggi, quando l'imbarcazione Sea Story, uno yacht di 44 metri in legno, ha urtato una barriera corallina nella zona di Shaab Sataeh, a sud di Marsa Alam. La barca, partita il giorno precedente per una gita subacquea, aveva a bordo un gruppo di turisti e membri dell’equipaggio. Secondo le autorità locali, il segnale di soccorso è stato lanciato alle 5:30 del mattino di lunedì 25 novembre, ma l'imbarcazione ha affondato rapidamente dopo l'incidente.



Le difficili condizioni meteo e la corsa contro il tempo



Il generale Amr Hanafy, governatore del Mar Rosso, ha dichiarato che diverse operazioni di soccorso sono state portate avanti dalle forze navali e aeree egiziane, che hanno tratto in salvo un numero imprecisato di turisti. Nonostante gli sforzi, le operazioni sono rese particolarmente difficili dalle condizioni meteorologiche avverse: le autorità avevano infatti emesso un avviso di sospensione per tutte le attività marittime domenica e lunedì, a causa di onde alte fino a 4 metri nel Mar Rosso.



La zona di Shaab Sataeh, dove si è verificato l'incidente, è una popolare meta di escursioni per gli amanti delle immersioni subacquee, famosa per la sua barriera corallina e per essere un rifugio per i delfini. La Sea Story, un yacht di lusso costruito nel 2022, aveva iniziato il suo viaggio da Marsa Alam il 24 novembre con un gruppo di turisti per una crociera subacquea di cinque giorni nel Mar Rosso. L'imbarcazione, dotata di 18 cabine, avrebbe dovuto proseguire verso Hurghada, ma il naufragio ha interrotto tragicamente il viaggio. Stando a quanto riferito, l’incidente è avvenuto mentre la nave si trovava al largo, a sud di Marsa Alam, vicino alla famosa zona di Shaab Sataeh.



Il forte impatto con la barriera corallina ha causato danni irreparabili all'imbarcazione, che è affondata rapidamente. Alcuni turisti sono stati messi in salvo grazie agli interventi delle forze di soccorso, ma il bilancio definitivo dei dispersi e delle vittime è ancora incerto.



Il ruolo delle autorità egiziane



Il governatore del Mar Rosso, Amr Hanafy, ha dichiarato che le operazioni di ricerca e salvataggio sono in corso senza sosta. Le fregate della marina egiziana e gli aerei da ricognizione stanno pattugliando le acque circostanti, cercando di individuare i dispersi. Secondo quanto riportato da fonti locali, le ricerche sono complicate non solo dalle difficili condizioni meteo, ma anche dalle correnti marine e dalle difficoltà nel localizzare i superstiti in un'area molto estesa.

V Il ministro del Turismo egiziano ha espresso il proprio cordoglio per la tragedia e ha promesso che il governo fornirà ogni supporto necessario alle famiglie delle vittime. Anche le autorità turistiche stanno collaborando per identificare i turisti coinvolti, che provengono da diverse nazioni.