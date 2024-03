Ilaria Salis resta in carcere, negati i domiciliari: in aula in catene

Ilaria Salis resta in carcere: a Budapest il giudice ha respinto l’istanza per ottenere i domiciliari nell'udienza di oggi, 28 marzo. La maestra 39enne di Monza, detenuta nel carcere ungherese e accusata di presunte violenze commesse nel corso di una manifestazione neonazista nella capitale ungherese l'11 febbraio 2023, è entrata oggi in aula di nuovo in catene. Molti i video che mostrano le immagini della donna con ceppi ai piedi e catene ai polsi.

Per i difensori italiani, gli avvocati Mauro Straini ed Eugenio Losco (presente in aula), si tratta di "una misura all'evidenza sproporzionata, lesiva della dignità umana e della presunzione di innocenza" commentano all'Adnkronos.

Un tribunale di Budapest ha "respinto la richiesta di Ilaria Salis" degli arresti domiciliari perché "ritiene giustificato il mantenimento della custodia cautelare". E' quanto riporta il quotidiano ungherese Magyar Nemzet, rendendo noto che la nuova udienza si terrà il prossimo 24 maggio. Il giornale aggiunge che secondo il ragionamento del giudice "non possono dirsi eccessivi" 13 mesi di detenzione "nel caso di un reato di questa gravità".

Il giudice ha anche affermato che "negli ultimi due mesi le sue condizioni personali in carcere sono migliorate", riporta ancora il giornale conservatore. La 39enne italiana è stata arrestata nel febbraio del 2023 con l'accusa di presunte violenze commesse nel corso di una manifestazione neonazista a Budapest.

"L'Ungheria di Orbán vuole tenere il punto, mostrarsi ferma su una posizione irragionevole, per un fatto che si vuol punire in modo oggettivamente sproporzionato. L'Europa deve chiedersi se un Paese che si definisce 'illiberale', e come tale si comporta, sia ancora compatibile con l’Unione. Mi aspetto che Giorgia Meloni e Antonio Tajani facciano sentire forte la loro voce con il governo ungherese", scrive sui social Ivan Scalfarotto, senatore di Italia Viva, presente in aula con altri parlamentari italiani.

Tajani: "Scontro politico non favorisce Salis, invito a non politicizzare"

"Mi auguro che Ilaria Salis possa essere assolta... oggi era in aula nuovamente in manette e catene, certamente non è un bel modo dato che non c'è pericolo di fuga, ma esiterei a politicizzare", ha commentato a 'Start' Sky Tg24 il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "A me preoccupa la cittadina Salis, non mi interessa di che partito è - ha aggiunto - Come ministro, mi auguro che siano rispettate le regole durante la detenzione. Ma lo scontro politico non favorisce la signora Salis".

Schlein: "Schiaffo irricevibile"

"Ilaria Salis resterà in carcere a Budapest. Dopo essere stata portata ancora una volta in Aula catene ai polsi, alle caviglie e guinzaglio, oggi i giudici ungheresi hanno deciso anche di negarle gli arresti domiciliari. Uno schiaffo irricevibile ai diritti di una persona detenuta, di una nostra connazionale. Ci aspettiamo che il governo di Giorgia Meloni reagisca, subito.” Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein.

Diversi esponenti politici italiani a Budapest

Diversi gli esponenti politici italiani che si sono recati a Budapest per seguire l'udienza. Oltre a Ivan Scalfarotto, in aula Nicola Fratoianni e Ilaria Cucchi dell’Alleanza Verdi Sinistra, Laura Boldrini e Sandra Zampa (Pd), Stefania Ascari (M5S). "Non è accettabile che una cittadina italiana sia trattata così in Ungheria. Giorgia Meloni deve essere realmente patriota e spiegare a Viktor Orban che o l’Ungheria rispetta la regole dello stato di diritto o nessun euro delle tasse degli italiani deve finire a Budapest come invece accade oggi. Il fatto che la Meloni abbia idee diverse da Ilaria Salis non rileva: il Governo italiano deve lavorare per i cittadini italiani. Grazie Ivan Scalfarotto per essere oggi in quell’aula di tribunale a dire da che parte stiamo noi, come già avevamo fatto alla Leopolda. Presidente Meloni, si faccia sentire. Ci governano i Fratelli d’Italia o i sudditi d’Ungheria?", le parole di Matteo Renzi su X.