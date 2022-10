Iker Casillas: "Sono gay". Poi cancella il tweet: "Colpa di un hacker"

SPAGNA - "Espero que me respeten: soy gay". Iker Casillas, ex portiere del Real Madrid e della Spagna, campione del mondo nel 2010 e uno dei più grandi portieri del calcio mondiale, sembra fare coming out con un semplice post su Twitter: "Spero mi rispetterete, sono gay", scrive l'ex numero uno spagnolo. Il messaggio rapidamente diventa virale, con oltre 240mila like. Il tweet, quindi, viene rimosso. Poco dopo, il nuovo messaggio: "Profilo hackerato, per fortuna ora tutto a posto. Chiedo scusa a tutti i miei follower e soprattutto alla comunità LGBT".



Casillas è stato a lungo legato alla giornalista Sara Carbonero, da cui ha avuto due figli. Celebre il bacio che il portiere diede alla cronista in diretta tv dopo il trionfo ai Mondiali di Sudafrica 2010. Negli ultimi anni, dopo la separazione resa nota nel 2021, l'ex portiere è stato accostato dalla stampa rosa ad una serie di partner legate al mondo della tv e dei social.



E pare che il tweet, con il coming out, fosse una replica 'ironica' ai gossip infondati. Tantissimi i commenti che hanno mandato subito in tendenza su twitter l'hashtag #Casillas. Tra questi il più curioso è quello dell'ex difensore del Barcellona, avversario di tante battaglie, Carles Puyol che ha commentato: "E' il momento di raccontare la nostra storia Iker".