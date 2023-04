II Prefetto: ''quadruplicati i rintracci di migranti'

TRIESTE - Sono più che quadruplicati i rintracci di migranti a Trieste nei primi tre mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2022. Lo ha detto il prefetto, Pietro Signoriello, precisando che "siamo a 2.600 rintracci circa da inizio anno mentre nei primi tre mesi dell'anno scorso eravamo a 600 circa". Intervenendo a margine della Festa della Polizia, il prefetto ha detto dunque di valutare "molto positivamente l'azione del Governo perché la situazione è complessa ed è sotto gli occhi di tutti", riferendosi alla Dichiarazione dello stato di emergenza. "I numeri aumentano, gli sforzi da parte di tutti e del sistema che si occupa dell'accoglienza sono enormi, la ricerca è continua anche per trovare nuove soluzioni per l'accoglienza, resa difficile dal fatto che abbiamo già un numero elevato di posti in accoglienza, circa 1.400. Inoltre, la provincia è piccola, ci muoviamo molto per rimanere in equilibrio attraverso logiche di ricollocamento regionale", ha specificato il Prefetto. Signoriello ha sottolineato che "il ministero dell'Interno ha fatto sforzi enormi e abbiamo già spostato circa 300 persone, ma molti di più arrivano". Dunque, "il tema centrale diventa quello degli accessi. Vedremo in cosa consisterà la Dichiarazione e quali ulteriori possibilità ci saranno per dare risposta a questo fenomeno che è di immigrazione clandestina", ha concluso.