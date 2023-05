Idropulitrice prende fuoco, un intossicato

VERONA - Una persona è rimasta intossicata dalle fiamme provocate dall'incendio di una idropulitrice in uno stabilimento di lavorazione della carne a Verona. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. La persona che ha respirato fumo è stata presa in cura dai sanitari del Suem 118 e trasferita in ambulanza al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le cause delle fiamme sono al vaglio della squadra intervenuta. (ANSA)