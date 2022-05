Identità e uguaglianza, a Treviso torna Q.pido Equality Festival

Il manifesto firmato dal fumettista Francesco Cattani

TREVISO - Riflessioni, spettacoli, divertimento e approfondimenti sul mondo del lavoro e della sfera religiosa per informare e abbattere le discriminazioni. Al via la quarta edizione di Q.pido – Treviso Equality Festival, la rassegna dedicata alla cultura Lgbt+, organizzata dal Coordinamento Lgbte Treviso, che riempirà luoghi storici della città, palazzi comunali e locali.

Sei appuntamenti tra il 13 e il 22 maggio che andranno ad accompagnare la Giornata Mondiale contro l'omofobia, la bifobia, la transfobia, del 17 maggio, volti a dare voce alla comunità Lgbt+ e a promuovere l’uguaglianza tra le persone.



"Quest’anno Q.pido affronta da diversi punti di vista e attraverso lo sguardo del linguaggio artistico il tema dell’identità e dell’affermazione di genere -spiega Giorgio Romanello, presidente del Coordinamento Lgbte Treviso -. In particolare lo scopo del festival è quello di promuovere nella società trevigiana l’uguaglianza tra le persone, affinché chiunque possa realizzarsi, esprimersi, diventare elemento partecipativo di valore per la nostra comunità all’intero della quale tutti possano sentirsi accolti e sicuri".



Si parte venerdì venerdì 13 maggio, ore 21, alla Loggia dei Cavalieri, con lo spettacolo “Tre piccioni con una favola” in collaborazione con Robe da Mati, la manifestazione culturale sul tema della “follia” organizzata da Sol.Co. Cooperativa Sociale, a sui seguirà lo sketch di cabaret “Una donna tutta d’un pezzo” dell’attrice comica Cinzia Marseglia, scritto dall’autrice teatrale e televisiva trevigiana, Giovanna Donini.



Si parlerà di discriminazioni nei luoghi di lavoro e di diritti, domenica 15 ( dalle 10.30 alle 13), nell’auditorium della Cgil di Treviso che ospiterà “Itinerari nel mondo T* tra significati, leggi e diritti”, convegno che vedrà la partecipazione del noto giurista Angelo Schillaci, professore associato di diritto pubblico comparato all’Università Sapienza di Roma. Insieme a Schillaci anche Lucia Basso, già consigliera regionale di Parità del Veneto. Spazio al cinema, lunedì 16 dalle 20.30 all’Edera, con le proiezioni di genere “Cindyrella”, cortometraggio documentaristico presentato per l’occasione da Sole Luna Doc Film Festival, e il vorticoso e coloratissimo film cult “Breakfast on Pluto” di Neil Jordan.



Mercoledì 18 (ore 17) nella sale verde di palazzo Rinaldi, il festival affronterà il tema religioso per sfatare alcuni luoghi comuni con tre esponenti di diverse comunità religiose: Giacomo Ghedini, ricercatore post-doc in storia e membro del gruppo cattolico di giovani Lgbt+ “Il Mandorlo” di Padova; la teologa e pastora della chiesa Valdese di Milano, Daniela Di Carlo, e Maria Yael Savigni, legale, iscritta alla comunità ebraica reform Lev Chadash.



Al Dump in galleria Bailo giovedì 19 maggio, ore 21, spazio al fumetto, in collaborazione con Treviso Comic Book Festival, con l’esposizione e la presentazione di “Da sola”, fumetto di Percy Bertolini. Gran finale del festival domenica 22 maggio con il tradizionale AperInLove, al FreakBar di viale della Repubblica, che vedrà la partecipazione della drag queen Ruby Cortina con il dj set di Ben Graci.