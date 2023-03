Identificato l'autore delle spaccate, sarà rimpatriato 

VICENZA - Era ricercato da alcune settimane perchè sospettato di essere l'autore delle 'spaccate' ai finestrini delle automobili parcheggiate in varie zone e quartieri della città di Vicenza. Ieri notte, dopo che le Volanti della Polizia lo avevano fermato, gli agenti dell'ufficio immigrazione hanno scortato al Centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca d'Isonzo (Gorizia), un 45enne di origine tunisina, già detenuto per gravi reati nel carcere del capoluogo berico. L'uomo, con alle spalle vari precedenti penali, verrà ora rimpatriato nel proprio Paese con un volo aereo. Ieri pomeriggio, lo straniero è stato notato da una signora in Campo Marzo a bordo di una bicicletta che le era stata rubata qualche ora prima: la donna ha subito allertato la Questura. Una volta giunti sul posto gli agenti l'hanno fermato e identificato.