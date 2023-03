Identificato cadavere ripescato dal fiume

PADOVA - E' di un uomo di 40 anni di origini tunisine il corpo ripescato ieri dalle acque del fiume Bacchiglione in Lungargine Buschetto, a Padova. Lo ha accertato la Polizia. Il cadavere era stato notato nella mattinata di ieri da alcuni passanti. I Vigili del fuoco hanno quindi recuperato la salma, che secondo i primi accertamenti medico-legali aveva ferite al volto e all'addome ma non giudicate letali.

AGGIORNAMENTO Presenta ferite riconducibili a una morte violenta il corpo di un uomo trovato morto ieri sulle rive del fiume Bacchiglione, in Lungargine Buschetto, a Padova. L'uomo, di circa 40 anni e di origini nordafricane, avrebbe ricevuto una decina di fendenti all'addome, secondo quanto riscontrato dai medici legali che hanno esaminato il cadavere. Al momento gli inquirenti escludono l'ipotesi della rapina come movente: l'uomo aveva in tasca 150 euro. L'omicidio sarebbe avvenuto nelle 24 ore precedenti il ritrovamento del cadavere. È fissato per domani, 7 marzo, il conferimento dell'incarico per l'autopsia da parte del sostituto procuratore, Sergio Dini.