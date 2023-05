Identificano 55 lavoratori in nero, chiuse 17 aziende

PORDENONE - Da inizio anno, la Guardia di finanza di Pordenone ha individuato 55 lavoratori in nero, 40 dei quali stranieri, tra cui otto clandestini in Italia e 10 falsi turisti. Gli accertamenti hanno portato a sanzionare 27 datori di lavoro e a sospendere l'attività di 17 imprese. 00:08 / 00:15 Sponsored By Le Fiamme gialle del comando provinciale di Pordenone hanno effettuato in totale 37 interventi a contrasto del lavoro sommerso e irregolare. Sono stati verbalizzati 28 datori di lavoro per l'illecito impiego di manodopera e, come detto, per 17 di loro è stata disposta, dal competente Ispettorato territoriale del lavoro, la sospensione dell'attività, prevista per chi impiega personale "in nero" in misura superiore al 10% del totale delle maestranze regolari. Per ogni lavoratore "in nero" scoperto è stata irrogata, al datore di lavoro, la "maxisanzione" con diffida, che prevede una pena pecuniaria che va da un minimo di 1.800 euro a un massimo di 10.800 euro. Gli ultimi interventi, in ordine temporale, sono stati effettuati dai finanzieri del gruppo di Pordenone e della tenenza di Spilimbergo, rispettivamente nel settore agricolo ed in quello del commercio di prodotti alimentari e di abbigliamento.(ANSA)