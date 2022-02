Ideal Standard: tavolo Veneto esaminerà cordata Finint

VENEZIA - E' la proposta della cordata composta da Banca Finint, Delfin, Luigi Rossi Luciani e gruppo Pro-gest, quella che sarà esaminata dal tavolo regionale sulla reindustrializzazione del sito Ideal Standard di Borgo Valbelluna (Belluno).

La decisione è giunta al termine della riunione presieduta dall'assessore veneta al lavoro, Elena Donazzan, con l'Unità di Crisi regionale, i rappresentanti di Ideal Standard, l'advisor Sernet spa, le organizzazioni sindacali, le rappresentanze dei lavoratori e il Mise. Tre erano state le proposte industriali pervenute nelle scorse settimane. Sulla cordata Finint è stato concesso un periodo di negoziazione in via esclusiva per un periodo limitato di tre settimane. In particolare - informa la Regione Veneto - si andranno ad approfondire gli aspetti di ordine operativo, sindacale e legale. Il prossimo incontro in sede regionale è previsto il 24 febbraio.

Per Donazzan "il tavolo istituzionale ha avuto un ruolo fondamentale nella gestione dell'intera vertenza. Un particolare apprezzamento è rivolto alle Parti del tavolo per il clima costruttivo e collaborativo che hanno saputo creare. Ringrazio anche Sernet per avere svolto in piena trasparenza e con grande professionalità il proprio ruolo. Abbiamo scritto già in questa in fase una pagina innovativa per le politiche industriali italiane, con un ruolo strategico di accompagnamento dell'Unità di crisi", conclude.

Il progetto di reindustrializzazione del sito di Trichiana (Belluno) elaborato da Banca Finint si pone l'obiettivo di preservare sia la sede, sia la governance dell'azienda in Veneto, mantenere lo stabilimento produttivo salvaguardando al massimo l'occupazione e tutelare la presenza sul territorio di una realtà produttiva e manifatturiera rilevante.

Lo sottolinea una nota della banca d'affari nella quale si scrive che l'operazione intende inoltre rilanciare lo storico brand "Ceramica Dolomite" sul mercato, puntando a farne nuovamente una bandiera del made in Italy, e sviluppare una "nuova azienda" che integrerà l'attività produttiva con le attività amministrative e commerciali, con benefici per il tessuto imprenditoriale regionale e bellunese. Il progetto prevede la partecipazione a titolo di equity di Banca Finint, di un pool di imprenditori che comprende Leonardo Del Vecchio, con la holding di famiglia Delfin, Luigi Rossi Luciani, con la holding Luigi Rossi Luciani Sapa e Bruno Zago, tramite un suo veicolo di partecipazioni azionarie; partner istituzionale è Invitalia, attraverso il Fondo di Salvaguardia dei livelli occupazionali, operativo da marzo 2021. Non si prevede il ricorso al debito. Dal punto di vista operativo, la proposta è stata presentata il 15 gennaio scorso, integrata il 9 febbraio, ed è stata selezionata dagli stakeholder istituzionali e dalle rappresentanze sindacali, nel tavolo di confronto.