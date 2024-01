Magie d’Inverno è la bella e ricca manifestazione che da tempo accompagna la stagione invernale del Comune di San Vendemiano (TV). Il perno di tutti gli eventi è la grandiosa pista di pattinaggio sul ghiaccio di ben 1.100 metri quadrati tutta coperta, fulcro di incontri, di attività sportive e di viva socialità. In questa edizione 2023-24, l’Amministrazione comunale è lieta di presentare Ice. Forme del freddo, una mostra articolata che, partendo dal tema del ghiaccio, attraverso linguaggi espressivi diversi quali scultura, pittura e fotografia, porta la riflessione e il confronto su argomenti più estesi riguardanti la montagna, l’ambiente e l’arte. Ad aprire il ricco cartellone, lo spettacolo dal vivo degli scultori del ghiaccio Francesco Carrer, Francesco Falasconi e Matteo Renato, dell’Accademia Italiana Ghiaccio Artistico (AIGA). Le loro straordinarie creazioni, imperniate sul tema del presepe e conservate in apposite teche, si offriranno agli sguardi degli spettatori durante tutto il periodo della mostra insieme ai dipinti di oltre venti pittori (tra questi, alcune celebri firme scomparse) che, in tempi recenti e passati, con linguaggi, tecniche e stili differenti hanno interpretato i molteplici “volti” della neve e dell’inverno.

In ordine alfabetico: Olimpia Biasi, Giovanni Bisson, Daniela Borsoi, Salvino Boscolo, Domenico Boscolo Natta, Ennio Cagnin, Ruggero Da Col, Graziella da Gioz, Aldo De Vidal, Ado Furlanetto, Angelo Gatto, Cesco Magnolato, Vittorio Marchi, Elio Poloni, don Alfonso Panozzo, Toni Piccolotto, Gina Roma, Sergio Sini, Piero Slongo, Elvio Trevisan, Toni Trevisan, Antonio Zanon.

Ghiaccio e neve saranno al centro di una riflessione più ampia riguardante gli equilibri del nostro ecosistema, sempre più minacciato e fragile: le suggestive fotografie di Claudio Orlandi, imperniate sulla narrazionedocumentazione del posizionamento di teli ultra-tecnici, denominati “geotessili”, lungo i ghiacciai della catena alpina per rallentarne la fusione, richiameranno all’attenzione di tutti le emergenze di un paesaggio glaciale tanto celebrato che ora più che mai ha bisogno di cure e di interventi concreti su scala globale. Il tema verrà ulteriormente affrontato nella serata di lunedì 4 dicembre alle ore 20.30, con Daniele Zovi, scrittore e divulgatore, esperto di montagne, di foreste e di animali selvatici, già Generale di brigata del Comando Carabinieri-Forestale del Veneto, mentre martedì 12 dicembre sempre alle 20.30, la curatrice Lorena Gava racconterà la neve e il ghiaccio dei pittori nella storia dell’arte. Tutti gli eventi, accolti all’interno delle sale espositive, saranno a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

ICE. FORME DEL FREDDO | San Vendemiano (TV) | dal 2 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 Orari: giovedì, venerdì, sabato: 15-18 | domenica e festivi: 10-12; 15-18 | 25 dicembre: 15-18 | 1 gennaio: 15-18

Catalogo Antiga Edizioni in mostra