PADOVA - Codice Iban sull’epigrafe per aiutare la figlia.



È la scelta di Sonia Campagnolo, deceduta a 47 anni a causa di un tumore al pancreas, che ha deciso di aiutare in questo modo la figlia Lisa, studentessa di Giurisprudenza all’Università di Padova.



Assente il padre, Lisa si troverà ad affrontare da sola tante spese, anche per studiare. Per questo mamma Sonia ha chiesto ai suoi amici e compaesani di Carmignano di Brenta (Padova) di aiutarla.



“Il tuo fiore sia un’offerta da devolvere a sostegno della figlia Lisa Campagnolo” si legge nell’epigrafe, accanto al codice Iban.