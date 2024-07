Host San Vito di Cadore: "Casa negata a israeliani? Un equivoco"

BELLUNO - "Un equivoco": Lorenzo, l'host del bed & breakfast di San Vito di Cadore, in provincia di Belluno, che avrebbe negato il soggiorno nella sua casa vacanza ad una famiglia israeliana con la frase "restate nei forni" nega decisamente all'ANSA che la vicenda abbia i contorni emersi finora.

L'uomo si trova attualmente in Bolivia, sulle Ande, per una riceca fotografica. "Quello che è successo - racconta - è che il 18 maggio una famiglia di cui io neppure sapevo la nazionalità, e quindi che fosse ebrea, mi ha contattato per prenotare il mio B&b. E ho dovuto declinare solo per mancanza di disponibilità". E quella frase sui forni? L'equivoco, spiega, è accaduto quattro giorni dopo. "Comunicando con un altro ospite che mi chiedeva informazioni sugli elettrodomestici - sottolinea - ho per sbaglio copiato l'informazione destinata a lui e l'ho incollata sulla chat sbagliata, quella della famiglia israeliana, scrivendo in inglese, 'potrebbe essere sotto i fornelli'. "Ma io mi stavo riferendo alla valvola del gas" dell'ospite in quel momento presente nell'abitazione, aggiunge. Il messaggio in questione "è stato inviato per errore - ribadisce Lorenzo - mediante l'inserimento accidentale di una risposta per un altro host nella conversazione sbagliata. Questo è avvenuto il 22 maggio, quattro giorni dopo la cancellazione della prenotazione in una chat che avrebbe già dovuto essere stata archiviata da Airbnb".

Si è trattato dunque "di un puro equivoco", conclude sottolineando che "l'articolo originale di Ynetnews contiene affermazioni false e diffamatorie riguardo alle mie azioni". "Nego categoricamente qualsiasi forma di insulto antisemita. E tutte le parti, Airbnb, l'ospite di Gerusalemme e io stesso, abbiamo esaminato la situazione che è stata riconciliata".

