"Ho ripreso il Covid dopo soli due mesi": il caso di un giovane del coneglianese

CONEGLIANO - Una reinfezione da Covid-19 dopo soli due mesi. Un 31enne originario del coneglianese è stato contagiato per la seconda volta nei giorni scorsi: il tampone molecolare effettuato ieri è risultato positivo. “Dopo tre tamponi rapidi, risultati tutti negativi, ho deciso di fare il test presso una struttura privata. Sono risultato positivo al Covid-19 per la seconda volta”.

Il 31enne vive e lavora all’estero. Qualche settimana fa è tornato in Italia per trascorrere le vacanze insieme alla famiglia. Ieri, dopo la comparsa dei primi sintomi, si è sottoposto al tampone molecolare. “Domenica scorsa ho iniziato ad avere un po’ di raffreddore – racconta -. Per me è la seconda infezione. Ho fatto la prima dose di vaccino a giugno, poi ho preso il Covid a fine ottobre, poco prima di fare la seconda dose”.

Il 31enne si è subito messo in isolamento, come previsto dalle norme anti-Covid, e ha dovuto posticipare il rientro nel paese in cui vive. Fortunatamente il giovane sta bene, ma dovrà affrontare la quarantena prevista dalle leggi italiane. Il “cervello in fuga” coneglianese rimarrà quindi in Veneto ancora per un po’, ma solo per rispettare la clausura forzata imposta dalle norme anti-covid. Nonostante i test rapidi effettuati da tante persone prima delle feste, i contagi continuano ad aumentare.

In Veneto ieri è stato registrato un nuovo record: il bollettino della Regione parlava di 16.602 casi in 24 ore. Il rialzo è dovuto anche all’aumento dell’attività di tracciamento: lunedì, infatti, sono stati eseguiti 153.227 tamponi.