Hawaii, terremoto di magnitudo 6.2: no rischio tsunami

HAWAII - Due scosse di terremoto, di magnitudo 6.1 e 6.2, si sono registrate al largo delle isole delle Hawaii, a sud di Big Island. Lo rende noto l'US Geological Survey, spiegando che il primo sisma si registrato a circa 17 miglia a sud della punta meridionale della Big Island. Un secondo terremoto, di magnitudo 6.2, si è registrato circa 20 minuti dopo nella stessa zona.

Quasi duemila i residenti che hanno riferito di aver avvertito il terremoto, come riporta Usa Today. Non sono stati segnalati feriti. Il servizio meteorologico nazionale di Honolulu ha affermato che non vi è alcuna minaccia di tsunami conseguente ai terremoti.