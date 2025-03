Hashish ordinato su Telegram: due giovani arrestati

PORDENONE – Un pacco sospetto proveniente dalla Spagna, intercettato dalla Guardia di Finanza, ha portato all’arresto di due giovani spacciatori e al sequestro di un chilo di hashish. La droga, suddivisa in 10 panetti per un totale di 1.034 grammi, era stata acquistata su Telegram e pagata in criptovalute.



Dopo aver ottenuto l’autorizzazione della Procura, i finanzieri hanno sostituito la droga e riposizionato il pacco in una cassettiera stradale, simulando una consegna. Il giorno successivo, i due ragazzi, appena maggiorenni, si sono presentati per il ritiro, ma ad attenderli c’erano le Fiamme Gialle, che li hanno fermati e identificati.



Le perquisizioni nelle loro abitazioni hanno portato al ritrovamento di hashish, marijuana e 5.170 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Il padre di uno dei ragazzi ha tentato di addossarsi la responsabilità della marijuana, dichiarandola per uso personale, ma è stato segnalato alla Prefettura per l’avvio di un percorso di recupero. Sequestrati droga e denaro.