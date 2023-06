Harry's Bar di Venezia offre lavoro ma non trova personale. Cipriani: "L'Italia è una Repubblica fondata sulle ferie"

Harry's Bar di Venezia è uno dei locali più famosi e prestigiosi della città lagunare, rinomato per la sua storia, il suo stile elegante e la sua atmosfera unica. Tuttavia, nonostante la sua reputazione internazionale, il bar sta attualmente facendo i conti con un problema: non riesce a trovare personale giovane da assumere.



Il proprietario dell'Harry's Bar, Arrigo Cipriani, ha recentemente espresso la sua preoccupazione riguardo alla mancanza di candidati per i posti di lavoro disponibili. In un'intervista, Cipriani ha sottolineato come l'Italia sia una Repubblica fondata sulle ferie, sostenendo che molti giovani preferiscano godersi una pausa dal lavoro, piuttosto che accettare un impiego.



Questa affermazione potrebbe sembrare sorprendente, considerando la situazione economica attuale in Italia, con tassi di disoccupazione giovanile che raggiungono ancora livelli allarmanti. Ma sembra che la mentalità dei giovani italiani sia cambiata.



Molti giovani italiani hanno una visione diversa del lavoro rispetto alle generazioni precedenti. Non sono più disposti a impegnarsi in lavori che non li appassionano. Questa tendenza può essere dovuta a una serie di fattori, tra cui la crisi economica, che ha lasciato un'impronta profonda nella società italiana, e la crescente consapevolezza della necessità di un equilibrio tra vita professionale e personale.



Tuttavia, non si può ignorare il fatto che molti giovani italiani sono costretti a cercare lavoro all'estero a causa delle scarse opportunità offerte nel loro paese. L'Italia sta ancora lottando per riprendersi dalla crisi economica degli ultimi anni e molte aziende non sono nelle condizioni di offrire posti di lavoro ben retribuiti e stabili. Sembra che domanda e offerta di lavoro non si incontrino sulla nostra penisola.