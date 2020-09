Harry e Meghan smentiscono reality show su Netflix: "Falso"

ESTERI - Il principe Harry e la moglie Meghan Markle protagonisti di un reality show. E' bastata questa indiscrezione del tabloid britannico The Sun, già smentita da un portavoce dei 'Sussexes', per riaccendere i riflettori sulla coppia più chiacchierata del mondo e il loro mega accordo con il gigante dello streaming Netflix. Secondo il Sun, il reality sarebbe incentrato sulle attività filantropiche del duca e la duchessa. Un progetto che darebbe all'ex attrice di 'Suits' la possibilità di mostrare agli spettatori "la vera lei", oltre all'opportunità di umanizzare la coppia, che cerca di riparare ai danni arrecati alla loro immagine dalla sorprendente rottura con la monarchia britannica.

Per Netflix, sarebbe un'altra attrattiva particolarmente redditizia. Essere protagonisti di un reality show, però, porrebbe i 'Sussexes' in pieno contrasto con il loro apparente desiderio di maggiore privacy - una delle ragioni principali dell'allontanamento dalla Royal Family e del trasferimento nel sud della California, dove stanno tracciando un nuovo percorso per la loro organizzazione non profit, la fondazione Archewell. La notizia del tabloid è stata prontamente smentita da un portavoce di Harry e Meghan. "Il Duca e la Duchessa non prenderanno parte ad alcun reality", ha detto a NBC 4. Le speranze dei fan di vederli sullo schermo sono state però riaccese da Netflix, che al Times ha rivelato come la coppia abbia già diversi progetti in fase di sviluppo, ma “al momento non verrà divulgata alcuna informazione riguardo la programmazione". I “progetti”, annunciati in un accordo dal valore complessivo di circa 100 milioni di dollari, includono una docuserie sulla natura ed una serie animata che celebra le donne fonte d'ispirazione.