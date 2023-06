Harry e Meghan pronti a cambiare cognome

Harry e Meghan, la coppia reale che ha destato molta attenzione negli ultimi anni, sembra essere pronta a fare un altro grande cambiamento nella loro vita. Secondo il rinomato osservatore reale Tom Bower, autore del libro Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors, i due stanno seriamente considerando di cambiare il loro cognome.



Ma qual è il motivo dietro questa decisione? Dopo una serie di crisi e delusioni che hanno segnato gli ultimi mesi, sembra che il principe Harry e Meghan Markle vogliano allontanarsi definitivamente dalla famiglia reale britannica. E quale modo migliore per simboleggiare questa separazione se non attraverso un cambio di cognome? Si dice che la coppia abbia già discusso le implicazioni legali e burocratiche di questa decisione con le autorità britanniche. E sembra che abbiano scelto un nuovo cognome che rappresenti non solo una rottura con la tradizione, ma anche un omaggio a una figura amata: Lady Diana.



Sì, avete capito bene. Harry e Meghan sembrano essere intenzionati ad adottare il cognome della famiglia Spencer, legato alla principessa Diana, madre di Harry. Questa scelta non solo li lega alla loro storia familiare, ma rappresenta anche un modo per abbracciare gli ideali e l'eredità della principessa amata in tutto il mondo.



Secondo Tom Bower, questo desiderio di essere associati a Lady Diana è stato un obiettivo primario per Meghan Markle sin dall'inizio. Ha sottolineato come essere considerata la nuova Lady Diana sia sempre stata una speranza per l'ex attrice americana.



Inoltre, sembra che questo desiderio non sia solo di Meghan, ma anche di Harry. Bower ha affermato che Lady Diana è sempre stata una passione e un'ossessione per il principe, e il silenzio che si è registrato recentemente nella loro dimora a Montecito sembra suggerire che i Sussex si stiano preparando per qualcosa di grande.



Cambiare cognome non è una decisione da prendere alla leggera, specialmente per due persone che sono state al centro dell'attenzione mediatica per tanto tempo. Ma se Harry e Meghan riusciranno a realizzare il loro desiderio di adottare il cognome Spencer, potrebbero aggiungere un nuovo capitolo alla loro storia e rafforzare il legame con la principessa Diana, l'icona che continua a influenzare le loro vite.



Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi e di conferme ufficiali da parte della coppia reale. Ma una cosa è certa: Harry e Meghan sono pronti a fare ciò che serve per creare la loro identità indipendente, sia come individui che come famiglia, e il cambio di cognome potrebbe essere solo l'inizio di un nuovo capitolo emozionante nella loro vita.