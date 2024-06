Harry e Meghan esclusi di nuovo dal compleanno di Carlo

LONDRA - Il principe Harry e Meghan Markle sono stati esclusi dalla lista degli invitati per il compleanno di re Carlo. Lo scrive il Mirror, secondo cui il monarca festeggerà il Trooping the Colour il 15 giugno senza la presenza del suo secondogenito e la moglie. Charles parteciperà all'evento con la regina Camilla e la coppia arriverà su una carrozza trainata da cavalli. Buckingham Palace deve ancora confermare quali reali appariranno sul balcone per il 'flypast' della Raf, il passaggio in formazione degli aerei militari durante l'evento. Non è inoltre chiaro se la principessa del Galles Kate Middleton sarà presente dopo la diagnosi di cancro.

Una fonte ha detto a People Magazine che il duca e la duchessa di Sussex non sono stati invitati alla celebrazione del compleanno del monarca, per la seconda volta consecutiva. Il Trooping the Colour dell'anno scorso, infatti, è stato il primo ad aver avuto luogo durante il regno di Carlo. Harry e Meghan parteciparono all'evento sia nel 2018 che nel 2019. La cerimonia fu poi ridimensionata nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia e si tenne, con la regina Elisabetta ma senza un gran raduno di familiari, al Castello di Windsor. Nel 2022, Meghan e Harry si sono recati nel Regno Unito per il Trooping the Colour, ma non si sono uniti alla famiglia reale sul balcone di Buckingham Palace come avevano fatto negli anni precedenti. Assistettero ai festeggiamenti da una stanza sopra la Horse Guards Parade.

Buckingham Palace all'epoca dichiarò: "Dopo un'attenta considerazione, la regina ha deciso che la tradizionale apparizione sul balcone del Trooping the Colour di quest'anno, giovedì 2 giugno, sarà limitata a Sua Maestà e ai membri della famiglia reale che stanno attualmente svolgendo funzioni pubbliche ufficiali per conto della regina". Trooping the Colour vede tradizionalmente più di 1.400 soldati in parata, 200 cavalli e 400 musicisti riunirsi per celebrare il compleanno ufficiale del sovrano. L'evento di quest'anno si svolgerà sabato 15 giugno dalle 10 alle 12. Il flypast sorvolerà Buckingham Palace alle 13. La cerimonia sarà leggermente diversa rispetto agli anni precedenti, con il re che viaggerà in carrozza anziché in sella al cavallo a causa della sua malattia.