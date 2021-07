Harry annuncia: "Il prossimo anno il mio libro di memorie"

GRAN BRETAGNA - Il principe Harry il prossimo anno pubblicherà un libro di memorie che promette di essere un resoconto della sua vita "accurato e completamente sincero". Il libro, che sarà pubblicato dalla casa editrice Penguin Random House, racconterà la sua vita pubblica, compresi gli anni del servizio militare, il matrimonio con Meghan Markle e la paternità.

"Lo sto scrivendo non come il principe che sono nato, ma come l'uomo che sono diventato", ha detto Harry nell'annunciare il libro.

"Negli anni ho indossato molti panni, sia in senso letterale che figurato e spero raccontando la mia storia, gli alti e bassi, gli errori, le lezioni che ho imparato, di poter mostrare che non importa da dove veniamo, ma che abbiamo molte più cose in comune di quanto pensiamo", ha affermato Harry. L'uscita del libro è prevista per la fine del 2022. I proventi delle vendite saranno donati in beneficenza.