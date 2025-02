Hacker russi hanno attaccato i siti della Regione del Veneto

VENEZIA - Un attacco informatico ha colpito questa mattina i servizi digitali della Regione del Veneto, causando temporanei rallentamenti e indisponibilità. Secondo quanto dichiarato dal presidente Luca Zaia, l'incidente è stato prontamente segnalato dal centro di cybersicurezza regionale, che ha identificato l'origine dell'attacco nel gruppo hacker filorusso NoName057. Questo gruppo ha avviato una serie di operazioni contro enti istituzionali italiani, con obiettivi che hanno incluso anche diverse regioni e comuni a livello nazionale. Il ripristino delle funzionalità è già in corso, e i tecnici regionali stanno lavorando per riportare i servizi digitali alla normalità.

Sebbene l'attacco abbia interessato i siti web istituzionali, non ha coinvolto altri settori, come le ULSS o i servizi sanitari. Al momento, non sono state rilevate violazioni di dati sensibili o gravi compromissioni della sicurezza. Zaia ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro dei tecnici regionali, sottolineando come le tempestive azioni di monitoraggio e sicurezza abbiano permesso di limitare i danni e di mettere al sicuro le infrastrutture digitali. “Seguiamo con attenzione l’evolversi della situazione e forniremo aggiornamenti tempestivi sull’attacco e sullo stato dei servizi digitali regionali,” ha concluso il presidente.