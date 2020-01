Ha un volto "umano": capra viene venerata come un Dio

Una piccola capra nera dal volto umano viene adorata come un Dio in un villaggio dell’India. Le immagini della strana mutazione dell’animale stanno facendo il giro del mondo e sono state riprese in diversi giornali nazionali. La capra vive nel villaggio di Nimodia, in India. La sua particolarità somatica l’ha resa famosa in tutta la regione e viene venerata come un’immagine di Dio.

Gli esperti hanno spiegato che la capra è affetta da cyclopia, una malformazione evidente del muso che priva l’animale della cavità nasale, a cui va aggiunta un accentuato prognatismo con la mascella che sporge rispetto al resto del muso.