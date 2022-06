Ha un malore durante l'escursione: recuperata con l'elisoccorso

PORDENONE - Una turista marchigiana di sessant'anni si è sentita male dopo aver raggiunto le sorgenti del Meduna (Pordenone). La donna era partita a piedi dal soprastante agriturismo Borgo Titol assieme al marito.

Sul posto, chiamati dalla Sores, i soccorritori della stazione di Maniago del Soccorso Alpino, l'ambulanza e i Vigili del Fuoco. La donna è stata raggiunta dai soccorritori e dai sanitari lungo il sentiero che aveva percorso ma una volta lì si è valutato che sarebbe stato complicato e poco sicuro riportarla su per cinquecento metri a piedi con la barella lungo il percorso andata in quanto quest'ultimo è in parte friabile e sdrucciolevole in parte scivoloso per la presenza di umidità, non consentendo ancoraggi di semplice esecuzione.

Si è dunque optato per l'elisoccorso regionale che ha effettuato le operazioni di recupero con il verricello dopo aver sbarcato l'equipe tecnico medica sul posto. Sei i soccorritori del Soccorso Alpino intervenuti.