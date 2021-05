Ha 16 mogli e 150 figli: "Ne voglio altri"

AFRICA - Ha 66 anni, 16 mogli e 150 figli. La famiglia forse più numerosa al mondo che - il padre ne è certo - si allargherà ancora. Il genitore da record si chiama Misheck Nyandoro, vive nello Zimbabwe e ogni notte va a letto con quattro delle sue 16 mogli, per non trascurarle, ma soprattutto per procreare.

Lo fa da 38 anni e non è ancora stanco, anzi. Come riporta la locale agenzia di stampa The Herald, che ha pubblicato le foto della grande famiglia, l’uomo ha un progetto di poligamia che prevede di mettere al mondo più figli possibile. Questo è il suo lavoro e ogni giorno si fa coccolare dalle sue spose con manicaretti e ogni tipo di attenzione. In autunno si sposerà per la 17esima volta.

Le donne che sposa, ovviamente, sono sempre più giovani, e alcuni suoi figli sono già sposati. Uno di loro, che vuole seguire le orme paterne, ha già quattro mogli. “Questo è il mio unico lavoro - ha spiegato Nyandoro alla stampa locale - non ho altri impegni se non quello di soddisfare le mie mogli e mettere al mondo figli”.