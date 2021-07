Guide di Marca - Serravalle e i suoi tesori.

La visita a Serravalle (Vittorio Veneto), splendido centro storico ricco di edifici prestigiosi e pregevoli opere d'arte, avrà inizio in Piazza Foro Boario e si snoderà da porta di San Lorenzo (Torre dell'Orologio) fino alla zona nord del centro storico, svelando angoli inconsueti come l'antico ghetto ebraico e i Meschietti, ma non tralasciando i palazzi affrescati di Via Martiri, l'antica Calgranda, su cui prospetta l'imponente Palazzo Minucci - De Carlo, l'antica via Riva (ora via Roma) e la suggestiva Piazza Flaminio alla scoperta di piccoli tesori nascosti e curiose storie.

La Vostra Guida sarà LAURA PASIN

Durata: 2 ore circa

Luogo d’incontro: Piazza Foro Boario ore 20.30 (vicino all’edicola dei giornali)

Costo della visita: € 10,00 adulti; € 6,00 bambini 6-12 anni; bambini al di sotto dei 6 anni gratuito. Noleggio whispers. € 2,00

Ingressi a pagamento: non previsti.

Numero massimo di partecipanti: 20/25 persone.

Prenotazione obbligatoria ed impegnativa a mezzo e-mail. Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione il numero esatto dei partecipanti e i dati per emettere la quietanza del pagamento.

Modalità di prenotazione: inviare una mail a l.pasin@astartesc.it oppure un messaggio al

347 6428685

Termine ultimo per le iscrizioni: ore 12.00 del giorno stesso.

La visita NON si svolgerà in caso di maltempo (in caso di annullamento sarete contattati dalla guida).

In ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento Covid19 si chiede ai partecipanti di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.