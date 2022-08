Guidavano ubriachi, sette patenti ritirate in una sola notte lungo la Pontebbana

PORDENONE - Nella notte di domenica 31 luglio, tra mezzanotte e le 7.00, la Sezione della Polizia Stradale di Pordenone, lungo la Strada Regionale 13 - Pontebbana , ha eseguito controlli a tappeto.



Nel corso dei citati servizi, che hanno visto il contributo di personale della locale Sezione Polizia Stradale, del Distaccamento di Spilimbergo e della Questura, sono stati sottoposti a controllo 12 veicoli e sono state oggetto di accertamento della guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche 12 persone, delle quali 7 sono risultate essere positive alla prova etilometrica.



Di queste, cinque persone sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone poiché, controllate alla guida delle proprie autovetture e sottoposte all’accertamento tramite etilometro, sono risultate positive con tassi alcolemici ben superiori ai limiti previsti: in particolare, tutte e cinque con tasso alcolemico tra 0,81 e 1,50 g/l alcool.



Mentre alle altre due – una delle quali era un conducente neopatentato - è stata inflitta una pesante sanzione amministrativa pecuniaria di euro 543 , essendo stato accertato un tasso alcolemico tra 0,51 e 0,8 g/l.

Per tutti i 7 conducenti, è scattato il ritiro delle relative patenti di guida, a cui seguirà la sospensione, con complessiva decurtazione di 80 punti patente. Tali “servizi”, verranno replicati anche nel corso del mese di Agosto prossimo.