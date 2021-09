Guidano alticci, due patenti ritirate

VEDELAGO - I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castelfranco Veneto hanno deferito in stato di libertà per guida sotto l'influenza di alcool un 30enne del posto che, controllato nella notte scorsa in via San Pio X alla guida della propria autovettura, una Seat Ibiza, e sottoposto ad accertamento alcolimetrico, e' risultato positivo con tasso pari a 1,36 gr. /l.

Anche a Vedelago i carabinieri locale stazione hanno deferito all'autorità giudiziaria un 40enne della zona che, a seguito di fuoriuscita stradale autonoma, occorsa giovedì scorso in via Monte Pasubio, alla guida della propria autovettura Audi A3. Sottoposto ad accertamento alcolimetrico, risultava positivo con tasso pari a 0,91 gr./l.

Ai due automobilisti è stata ritirata la patente di guida.