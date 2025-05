Guida senza patente da 12 anni: maxi multa e sequestro del veicolo

UDINE - Nella mattinata di sabato 17 maggio 2025, una pattuglia della Polizia Stradale ha fermato un uomo di 50 anni nella zona sud di Udine per un controllo di routine. Durante la verifica dei documenti, è emerso un fatto sorprendente: la sua patente di guida era stata revocata ben 12 anni fa e da allora non era mai stata riconsegnata. In pratica, l’uomo guidava senza alcun titolo valido da oltre un decennio.



A seguito della scoperta, gli agenti hanno comminato una sanzione amministrativa superiore ai 5.000 euro e hanno disposto il sequestro del veicolo, impedendo ulteriori utilizzi.

Questo episodio sottolinea l’importanza fondamentale dei controlli stradali per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. La guida senza patente non solo costituisce una grave violazione, ma rappresenta anche un rischio concreto per la collettività.



Le autorità hanno annunciato un’intensificazione delle verifiche, soprattutto nelle aree dove si registrano più frequentemente infrazioni simili, per contrastare comportamenti pericolosi e tutelare la sicurezza pubblica.